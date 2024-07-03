إقرأ المزيد مركز المصالحة: مسيرة أمريكية تقترب من طائرة روسية بشكل خطير فوق سوريا

جاء ذلك وفقا لما أوضحه ريابكوف للصحفيين اليوم، حيث تابع: "لقد اقتربت الطائرات المسيرة الأمريكية بشكل خطير من طائراتنا، لعلها لو كانت في مكان ما بالقرب من ولاية تكساس الأمريكية لما كانت تقترب على هذا النحو".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستبدأ اتصالات عسكرية مع الولايات المتحدة بهذا الشأن، أجب ريابكوف بالنفي: "كلا، لن نفعل ذلك، لا توجد اتصالات".

وكان حادث قد وقع، 28 يونيو الماضي، فوق محافظة حمص السورية على ارتفاع ما بين 7-8 ألف متر بينما كانت طائرة روسية تنفذ تحليقا روتينيا، وفيما بين الساعة 10:24-10:29 صباحا، فوق قرية السخنة، حدث اقتراب خطير بين طائرة مسيرة من طراز MQ-9 Reaper تابعة للتحالف وطائرة "سو-35" تابعة للقوات الروسية.

وتمكن الطيار الروسي، باحترافية رفيعة، من اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الاصطدام. وقد ذكر مركز المصالحة الروسي أنه رصد 8 انتهاكات من قبل طائرات التحالف في منطقة التنف في الفترة الأخيرة، إضافة إلى 6 انتهاكات لبروتوكولا تجنب الصدام الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة في 2019، والمتعلقة بتحليق الطائرات المسيرة دون التنسيق مع الجانب الروسي.

المصدر:RT