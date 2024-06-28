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مركز المصالحة: مسيرة أمريكية تقترب من طائرة روسية بشكل خطير فوق سوريا

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مركز المصالحة: مسيرة أمريكية تقترب من طائرة روسية بشكل خطير فوق سوريا
Legion-Media Operation 2024
طائرة مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 Reaper (صورة من الأرشيف)
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أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا عن حادث اقتراب خطير لطائرة مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 Reaper من طائرة "سو 35" الروسية في أجواء سوريا.

وأشار نائب مدير مركز المصالحة الروسي، اللواء يوري بوبوف في بيان له، يوم الجمعة، إلى أن الحادث وقع يوم 28 يونيو فوق محافظة حمص السورية على ارتفاع ما بين 7 و8 آلاف متر.

وأضاف أن الطائرة الروسية كانت تنفذ تحليقا روتينيا، وأن الطيار الروسي أظهر "مهارة عالية" من أجل تجنب الاصطدام.

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وذكر المركز الروسي أنه رصد 8 انتهاكات من قبل طائرات التحالف في منطقة التنف خلال اليوم الأخير، إضافة إلى 6 انتهاكات لبروتوكولات تجنب الصدام الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة في 2019، متعلقة بتحليقات الطائرات المسيرة دون التنسيق مع الجانب الروسي.

ورصد المركز كذلك 4 عمليات قصف لمواقع الجيش السوري من قبل مسلحي "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" في منطقة إدلب لوقف التصعيد.

المصدر: تاس

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