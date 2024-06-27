 
مباشر

حميميم: طائرة روسية تتفادى الاصطدام بمسيّرة "للتحالف الدولي" تقترب كثيرا منها في سماء حمص

أخبار العالم

حميميم: طائرة روسية تتفادى الاصطدام بمسيّرة
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xtij

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا يوري بوبوف أن مسيرة تابعة لـ"التحالف الدولي" بقيادة واشنطن حلقت بشكل خطير قرب طائرة "سو-35" تابعة للقوات الروسية في سماء حمص.

وأوضح بوبوف: "بتاريخ 27 يونيو من الساعة 10:24 إلى 10:29، فوق قرية السخنة بمحافظة حمص، على ارتفاعات من 7 آلاف إلى 8 آلاف متر، حدث اقتراب خطير بين طائرة بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper تابعة للتحالف وطائرة سو-35 تابعة للقوات الروسية أثناء قيامها برحلة مجدولة في المجال الجوي السوري".

إقرأ المزيد
مسيرة تابعة للتحالف الدولي انطلقت من العراق وقصفت شاحنة مدنية في سوريا
مسيرة تابعة للتحالف الدولي انطلقت من العراق وقصفت شاحنة مدنية في سوريا

وأكد أن "الطيار الروسي، الذي أظهر احترافية عالية، اتخذ التدابير اللازمة على الفور لمنع الاصطدام".

هذا ووقعت حادثة مماثلة خلال الأيام الماضية، وأفيد بأن الطائرة الروسية تمكنت من تجنب الاصطدام بإحترافية عالية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا