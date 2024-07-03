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وقال بيلاوسوف متحدثا في اجتماع لمجلس وزراء دفاع الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في مينسك: "الدول الغربية تتغاضى بكل الطرق الممكنة عن تصرفات الحكومة المؤقتة لأوكرانيا في فرض النازية على نطاق واسع في أشد مظاهرها، وتبذل قصارى جهدها لتشويه الحقائق التاريخية".

وأضاف بيلوسوف أن روسيا تقدر تضامن بلدان رابطة الدول المستقلة في مكافحة النازية وتزوير التاريخ.

وتابع: "سنواصل معا الدفاع عن ماضينا المشترك".

وختم: "أود أن أكرر مرة أخرى: الغرب هو الذي أعد وأثار الأزمة الأوكرانية، وهو الآن يطيل أمدها عمدا".

المصدر:RT