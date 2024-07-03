وأشار البيان البرلماني إلى أن الجانب الروسي يوقف كذلك سداد الاشتراكات في ميزانية الجمعية البرلمانية المذكورة.

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وجاء في البيان: "تجدر الإشارة إلى أنه في ظل الظروف الحالية، تم بالكامل استنفاد إمكانيات مواصلة الحوار البناء في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ولهذا السبب، يعتبر أعضاء مجلس الاتحاد ونواب مجلس الدوما في روسيا الاتحادية أنه من المبرر والمنطقي تعليق مشاركة وفد الجمعية الفيدرالية الروسية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وكذلك التوقف عن تسديد مساهمات روسيا في ميزانية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

من جانبه اعتمد مجلس الدوما، في جلسته العامة كذلك بيانا مشابها بشأن تعليق مشاركة وفد الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، في أعمال الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

في وقت سابق، رفضت وزارة الخارجية الرومانية إصدار تأشيرات دخول لأعضاء الوفد الروسي لحضور جلسة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في نهاية يونيو.

وفي مايو الماضي، تحدث ممثل روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ألكسندر لوكاشيفيتش عن محاولات لتحويل هذه المنظمة إلى تابع للناتو وتوجيهها ضد روسيا.

المصدر: تاس