رومانيا ترفض إصدار تأشيرات للوفد الروسي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

رفضت وزارة الخارجية الرومانية إصدار تأشيرات دخول لأعضاء الوفد الروسي لحضور جلسة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المقرر عقدها في نهاية يونيو.

أعلن ذلك غريغوري كاراسين رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد، وقال: "في نهاية يونيو الحالي، يخطط لعقد جلسة للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في بوخارست. ولكن وزارة الخارجية الرومانية أرسلت لنا مذكرة أشارت فيها إلى رفض منح تأشيرات دخول لجميع أعضاء الوفد الروسي".

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ووفقا له، جاء في المذكرة أنه "مع الأخذ في الاعتبار العدوان الروسي على أوكرانيا"، لن يتم إصدار تأشيرات لأي من أعضاء الوفد الروسي، كما لن يسمح لهم بدخول أراضي هذه الجمهورية.

وشدد كاراسين على أن رومانيا بمثل هذه التصرفات، تساهم في تدمير منظمة مفيدة للتعاون في أوروبا.

وأضاف السيناتور الروسي: "نحن سنتذكر هذا التصرف بالطبع".

في مايو الماضي، تحدث ممثل روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ألكسندر لوكاشيفيتش عن محاولات لتحويل هذه المنظمة إلى تابع للناتو وتوجيهها ضد روسيا.

وذكر لوكاشيفيتش، أنه توجد الكثير من الملاحظات والمآخذ على عمل مالطا التي تولت رئاسة المنظمة هذا العام، فهي لم تأخذ في الاعتبار الكامل في عملها مواقف جميع الدول المشاركة البالغ عددها 57 دولة.

المصدر: تاس