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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 07:43 GMT

    الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 50 هدفا خلال الساعات الـ24 الماضية بالشجاعية

    أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء، مواصلة عملياته في جميع أنحاء قطاع غزة، لا سيما في حي الشجاعية بمدينة غزة شمالا وفي رفح جنوبا.

    الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 50 هدفا خلال الساعات الـ24 الماضية بالشجاعية
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    وقال في بيان، إن سلاح الجو قصف وفكك خلال الساعات الـ24 الماضية في منطقة الشجاعية، 50 موقعا، وعثر على ممرات أنفاق وأسلحة تشغيلية، بما في ذلك بنادق AK-47 وقنابل يدوية ومخازن ذخيرة ومعدات عسكرية إضافية.

    وفي وسط غزة، أكد الجيش الإسرائيلي أنه يواصل أنشطته العملياتية، حيث تمكن من "القضاء على الإرهابيين الذين كانوا يشكلون تهديدا لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي عبر غارات سلاح الجو"، وفق ما جاء في البيان.

    وفي منطقة رفح، لفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه يواصل عملياته الاستخبارية المستهدفة، مشيرا إلى أن "القوات البرية في الجيش الإسرائيلي وبالتعاون مع القوات الجوية قامت بتفكيك عدد من مواقع البنية التحتية الإرهابية والقضاء على إرهابيين في المنطقة".

    وكانت وسائل إعلام فلسطينية تحدثت أمس، عن مجزرة ارتكبتها القوات الإسرائيلية شمال القطاع حيث استهدفت الأهالي بمحيط مسجد الشمعة في حي الزيتون شرق مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل نحو 20 شخصا.

    المصدر: RT

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