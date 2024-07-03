قامت بافتتاح العرض، مجموعة من العسكريين من سرية حرس الشرف، الذين حملوا علم دولة بيلاروس. ويشاهد الآلاف من سكان مينسك وضيوف العاصمة العرض العسكري وعلى المنصة المركزية رئيس الدولة ألكسندر لوكاشينكو وكبار الضيوف الأجانب. وبتكليف من الرئيس فلاديمير بوتين، يمثل روسيا في الاحتفالات رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين.

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ويشارك في العرض أكثر من 6 آلاف شخص وأكثر من 300 قطعة من المعدات العسكرية، بما في ذلك 36 طاقم عرض مشاة، و29 طاقم عرض من المعدات الحربية الميكانيكية و10 أطقم عرض من القوات الجوية.

ويشارك في العرض عسكريون من روسيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان والصين وطاجيكستان وأوزبكستان. ويمثل روسيا في العرض أيضا طلاب بعض المدارس العسكرية بما في ذلك مدرسة إعداد المظليين والقوات المحمولة جوا في ريازان.

تحتفل بيلاروس اليوم بعيد الاستقلال. في مثل هذا اليوم 3 يوليو من عام 1944، تم تحرير مدينة مينسك من المحتلين الألمان النازيين.

وخلال عام في 24 نوفمبر 1996، تم اتخاذ قرار الاحتفال بيوم استقلال بيلاروس في 3 يوليو.

المصدر: تاس