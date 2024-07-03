وأشار الرئيس بوتين في تهنئته، إلى أن أواصر الصداقة والمساعدة المتبادلة التي تربط بين روسيا وبيلاروس تظل أساسا موثوقا لتطوير العلاقات والشراكة الاستراتيجية والتحالف بين الدولتين.

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وجاء في برقية التهنئة: "من المهم أن تظل اليوم أواصر الصداقة والمساعدة المتبادلة، التي تمت صياغتها في أوقات الحرب القاسية، أساسا موثوقا لتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية والتحالف بين بلدينا".

وأشار الرئيس بوتين إلى أن روسيا وبيلاروس، تتفاعلان بشكل مثمر في مختلف المجالات، وتنسقان بشكل فعال الجهود في مواجهة التهديدات والتحديات الخارجية.

في يوم 3 يوليو عام 1944، تم تحرير مدينة مينسك من الغزاة النازيين.

وخلال عام في 24 نوفمبر 1996، تم اتخاذ قرار الاحتفال بيوم استقلال بيلاروس في 3 يوليو.

المصدر: تاس