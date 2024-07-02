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وذكرت القناة العبرية أنه وعلى خلفية استعدادات الجيش الإسرائيلي للقتال في القطاع الشمالي ضد حزب الله، يحاول لبنان منع ذلك بسبب الخوف من وقوع هجوم إسرائيلي قريبا، حيث أرسل لبنان رسالة سرية عبر وسيط إلى إسرائيل مفادها بأن "لبنان مهتم بالسلام وليس بالحرب".

وتم تسليم الرسالة إلى وزير الخارجية يسرائيل كاتس عبر وزير خارجية أذربيجان في اجتماعهما الأول.

وبعد تسليم الرسالة نفسها، أوضح كاتس: "نحن بحاجة إلى إعادة سكاننا بأمان إلى منازلهم.. إذا لم يكن الأمر عبر الحل الدبلوماسي فستكون هناك حرب".

وتعتقد إسرائيل أن احتمالات التصعيد في الساحة الشمالية تتزايد ومن غير المتوقع أن يوافق أمين عام حزب الله حسن نصر الله على الحل الدبلوماسي.

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وأوضح التقرير أنه وبعد مناقشة في وزارة الخارجية صدر توجيه لجميع سفراء إسرائيل في العالم يقول: "الضغط السياسي على إيران سيمنع الحرب القادمة".

وبالأمس فقط، أوردت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الغرب يقدر أن إسرائيل ستشن عملية برية في لبنان في الأسبوع الثالث أو الرابع من شهر يوليو، وذلك إذا لم يوقف حزب الله هجماته على الحدود الشمالية.

بالإضافة إلى ذلك، بدأ الجيش الإسرائيلي بتحريك قواته من قطاع غزة إلى الشمال كجزء من الاستعدادات للحرب ضد حزب الله.

ورسالة الجيش الإسرائيلي هو أنه إذا لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية مع حزب الله تسمح بعودة سكان الشمال إلى منازلهم، فلن يكون هناك خيار سوى شن الهجوم.

المصدر: قناة "12" العبرية