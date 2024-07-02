مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 18:55 GMT

    ريتر: ضربة قوات كييف على سيفاستوبول هجوم أمريكي على روسيا

    أكد ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريت أن الولايات المتحدة عبر سماحها لقوات كييف بمهاجمة أراضي روسيا بأسلحتها تعتبر فعليا هي من قامت بالهجوم على سيفاستوبول.

    ريتر: ضربة قوات كييف على سيفاستوبول هجوم أمريكي على روسيا
    Globallookpress

    وقال ريتر عبر قناة "Judging Freedom" على موقع "يوتيوب": "لقد هاجمت أمريكا روسيا، وهذا هو الشيء الرئيسي الذي يجب أن نتحدث عنه"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة هي التي "أذنت" لأوكرانيا بضرب سيفاستوبول باستخدام الأسلحة الأمريكية.

    إقرأ المزيد
    موسكو: لا نستبعد ردا عسكريا تقنيا على الولايات المتحدة بعد اعتداء سيفاستوبول
    موسكو: لا نستبعد ردا عسكريا تقنيا على الولايات المتحدة بعد اعتداء سيفاستوبول

    وكان المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة روبرت كينيدي جونيور قد اعترف في وقت سابق بأن قصف شاطئ سيفاستوبول بصواريخ أمريكية هو عمل إرهابي وإجراء عسكري من قبل واشنطن ضد المدنيين الروس.

    وشنت قوات كييف هجوما يوم 23 يونيو، على منشىآت مدنية في مدينة سيفاستوبول باستخدام خمسة صواريخ تكتيكية أمريكية من طراز "ATACMS" مزودة برؤوس حربية عنقودية.

    وأثناء صد الهجوم الصاروخي، اعترضت الدفاعات الجوية الروسية أربعة صواريخ، وأدى انفجار الرأس الحربي للصاروخ الأمريكي الخامس في الجو إلى سقوط العديد من الضحايا بين المدنيين في سيفاستوبول حيث لقي 5 أشخاص حتفهم، بينهم طفلان.

    وبحسب البيانات، أصيب أكثر من 150 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقل 79 منهم إلى المستشفى، بينهم 27 طفلا.

    وقالت وزارة الدفاع الروسية إن واشنطن والسلطات الأوكرانية تتحملان مسؤولية الضربة، حيث أن المهام الجوية للصواريخ التشغيلية التكتيكية الأمريكية ATACMS يتم التحكم فيها من قبل متخصصين أمريكيين بناء على بيانات استطلاع الأقمار الصناعية الخاصة بهم، وشددت الوزارة على أن مثل هذه الحوادث لن تبقى بدون رد.

    واستدعت الخارجية الروسية السفيرة الأمريكية لدى موسكو لين تريسي في أعقاب هذا الهجوم الإرهابي، وأخطرتها بعواقبه.

    المصدر: RT

    التعليقات

    أخبار العالم

    "بوليتيكو" تنشر تقريرا عن أول خطوة سيتخذها ترامب تخص "الناتو" وأوكرانيا وجورجيا حال انتخابه رئيسا

    وبدأت أزمة كل شيء.. يبدو أن عصرا مظلما جديدا قد اقترب

    أخبار العالم العربي

    تقرير عبري: نصر الله غير مكانه بعد تلقيه تحذيرا من المخابرات الإيرانية بأن إسرائيل تنوي تصفيته

    أخبار العالم

    قناة "12" العبرية: رسالة لبنان السرية لإسرائيل.. بيروت مهتمة بالسلام وليس بالحرب

    أخبار العالم

    بن غفير: الشاباك والمدعي العام يحاولان القيام بضربات تستهدفني وهي محاولة لن تنجح

    أخبار العالم

    نيبينزيا ينتقد الرصيف الأمريكي الباهظ التكلفة في غزة ويعرض خيارا مثاليا كان يمكن للبيت الأبيض فعله

    أخبار العالم

    لواء احتياط إسرائيلي يطلق وصفا "جارحا" على نتنياهو وجنرالاته ويدعو لوقف حربهم في غزة فورا

    أخبار العالم

    هيئة البث الإسرائيلية: التحقيق مع بن غفير يهدف لإرضاء الجنائية الدولية

    أخبار العالم العربي

    الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع "المقاومة العراقية" استهدفت هدفا حيويا في حيفا (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    نائب نصر الله يمنح تل أبيب سبيلا وحيدا يضمن وقف حزب الله عملياته ضد إسرائيل ويمنع الحرب الشاملة

    أخبار العالم العربي

    "سرايا القدس" تنشر ملخصا لعملياتها ضد القوات الإسرائيلية

    أخبار العالم

    روحاني مخاطبا جليلي: إذا كان الاتفاق النووي سيئا لماذا صوّت عليه مجلس الأمن القومي خلال وجودك فيه

    أخبار العالم

    ريتر: ضربة قوات كييف على سيفاستوبول هجوم أمريكي على روسيا

    أخبار العالم

    خطوة متعمدة نحو التصعيد.. السفير الروسي في لاهاي يعلق على سماح هولندا بتصدير طائرات إف-16 لأوكرانيا

    أخبار العالم العربي

    "تتعمد إبراز مفاتنها".. النيابة العامة المصرية تنظر في واقعة القبض على بلوغر تنشر فيديوهات الفسق