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    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 17:58 GMT

    روحاني مخاطبا جليلي: إذا كان الاتفاق النووي سيئا لماذا صوّت عليه مجلس الأمن القومي خلال وجودك فيه

    انتقد الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني المرشح للرئاسة الإيرانية سعيد جليلي بخصوص الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

    روحاني مخاطبا جليلي: إذا كان الاتفاق النووي سيئا لماذا صوّت عليه مجلس الأمن القومي خلال وجودك فيه
    AFP

    وقال حسن روحاني مخاطبا جليلي: "إذا كان الاتفاق النووي سيئا لماذا صوت عليه المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني خلال وجودك فيه".

    وأفاد سعيد جليلي في المناظرة التلفزيونية الأولى للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية الـ 14مع المرشح مسعود بزشكيان، بأن إيران نفذت كل التزاماتها في الاتفاق النووي فيما انسحبت واشنطن منه ولم تعوض الدول الغربية الثلاث (الترويكا الأوروبية) عن ذلك ولم تف بالتزاماتها.

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    وأكد أن خطوات إيران اللاحقة في برنامجها النووي جاءت إحقاقا لحقوقها في مقابل انسحاب أمريكا وتقاعس الأوروبيين.  

    وشدد جليلي على ضرورة انتزاع رافعة العقوبات من أيدي المناوئين، وقال إن ذلك يمكن تحقيقه بطريقتين من خلال الحوار والضغط، وعدم الركون، والعمل على تحييد العقوبات، وهو ما فعله رئيسي.

    وأشار إلى الأمريكيين اعترفوا أيضا أن طهران تبيع مليوني برميل من النفط يوميا في حين قالوا سابقا إنهم لن يسمحوا لإيران أن تبيع برميلا واحدا.

    وصرح المرشح للرئاسة الإيرانية بأن السياسة الخارجية تسير جنبا إلى جنب مع السياسة الداخلية، موضحا أن السياسة الخارجية هي استمرار للسياسة الداخلية وإذا أردنا أن ينجح الاقتصاد الداخلي يجب أن تكون لدى طهران سياسة خارجية نشطة وديناميكية.

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    وكان حسن روحاني قد أعلن عن دعمه للمرشح مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية المبكرة.

    وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن حسن روحاني قال في فيديو: "يجب أن نصوت لشخص يريد انضمام البلاد إلى مجموعة العمل المالي والقائمة البيضاء ويحل مشاكل البنوك والعلاقات المصرفية، ويجب التصويت لشخص سيستخدم الأشخاص المؤهلة للمناصب، ويفكر بطريقة غير حزبية وغير طائفية ويتعامل مع جميع الأحزاب والجماعات على أنها جزء من الأمة الإيرانية الكريمة".

    وأضاف: "دعونا نصوت لشخص كان دائما صادقا.. الصدق هو الأساس.. دعونا لا نسمح لأولئك الذين لا يتحدثون بصدق إلى الشعب ويقدمون إحصائيات كاذبة للشعب أن يتولوا السلطة في هذا البلد.. الأشخاص الذين رأيناهم في هذه المناظرات بعضهم للأسف لم يخبروا الناس بالإحصائيات الحقيقية ولم يقولوا الحقيقة للشعب".

    وأكد روحاني أن من بين المرشحين المحترمين للحكومة الرابعة عشرة مسعود بزشكيان، مشيرا إلى أنه يستحق هذه الوظيفة ويستطيع تحمل المسؤولية هذه المرة.

    المصدر: RT + وكالات

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