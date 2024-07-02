مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 13:21 GMT

    جورجيا: تحطم طائرة "سو-25" ومقتل الطيار أثناء مناورة عسكرية

    أعلنت وزارة الدفاع الجورجية عن تحطم طائرة من طراز "سو-25" خلال مناورة عسكرية مخطط لها، ما أسفر عن مقتل الطيار كاخابر زوراباشفيلي.

    جورجيا: تحطم طائرة
    Qian BaihuaZUMAPRESS.com / Globallookpress

    إقرأ المزيد
    طائرة بوينغ تابعة لـ
    طائرة بوينغ تابعة لـ"إير أوروبا" تهبط اضطراريا في البرازيل بعد إصابة ركاب جراء مطبات (فيديو)

    ووفقا للوزارة سيتم إجراء تحقيق مفصل لمعرفة أسباب الحادث، فيما أعربت الوزارة عن تعازيها لأسرة وأصدقاء الفقيد.

    وكانت بوابة معلومات "روستافي" قد أعلنت في البداية عن تحطم مروحية عسكرية في بلدية بولنيسي بمنطقة كفيمو كارتلي، ووفاة الطيار نتيجة الحادث، دون أن تحدد وزارة الدفاع الجورجية مكان سقوط الطائرة "سو-25"، إلا أنه من المفترض أن الحديث يدور عن نفس الحادث.

    المصدر: تاس

    التعليقات

    أخبار العالم

    "بوليتيكو" تنشر تقريرا عن أول خطوة سيتخذها ترامب تخص "الناتو" وأوكرانيا وجورجيا حال انتخابه رئيسا

    وبدأت أزمة كل شيء.. يبدو أن عصرا مظلما جديدا قد اقترب

    أخبار العالم العربي

    تقرير عبري: نصر الله غير مكانه بعد تلقيه تحذيرا من المخابرات الإيرانية بأن إسرائيل تنوي تصفيته

    أخبار العالم

    قناة "12" العبرية: رسالة لبنان السرية لإسرائيل.. بيروت مهتمة بالسلام وليس بالحرب

    أخبار العالم

    بن غفير: الشاباك والمدعي العام يحاولان القيام بضربات تستهدفني وهي محاولة لن تنجح

    أخبار العالم

    نيبينزيا ينتقد الرصيف الأمريكي الباهظ التكلفة في غزة ويعرض خيارا مثاليا كان يمكن للبيت الأبيض فعله

    أخبار العالم

    لواء احتياط إسرائيلي يطلق وصفا "جارحا" على نتنياهو وجنرالاته ويدعو لوقف حربهم في غزة فورا

    أخبار العالم

    هيئة البث الإسرائيلية: التحقيق مع بن غفير يهدف لإرضاء الجنائية الدولية

    أخبار العالم العربي

    الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع "المقاومة العراقية" استهدفت هدفا حيويا في حيفا (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    نائب نصر الله يمنح تل أبيب سبيلا وحيدا يضمن وقف حزب الله عملياته ضد إسرائيل ويمنع الحرب الشاملة

    أخبار العالم العربي

    "سرايا القدس" تنشر ملخصا لعملياتها ضد القوات الإسرائيلية

    أخبار العالم

    روحاني مخاطبا جليلي: إذا كان الاتفاق النووي سيئا لماذا صوّت عليه مجلس الأمن القومي خلال وجودك فيه

    أخبار العالم

    ريتر: ضربة قوات كييف على سيفاستوبول هجوم أمريكي على روسيا

    أخبار العالم

    خطوة متعمدة نحو التصعيد.. السفير الروسي في لاهاي يعلق على سماح هولندا بتصدير طائرات إف-16 لأوكرانيا

    أخبار العالم العربي

    "تتعمد إبراز مفاتنها".. النيابة العامة المصرية تنظر في واقعة القبض على بلوغر تنشر فيديوهات الفسق