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وقال كايا، عبر صفحته الرسمية على موقع إكس: "في أعقاب الحادث القبيح، الذي وقع في مدينة قيسري، تم تنفيذ أعمال استفزازية ضد السوريين الليلة الماضية، في بعض المدن في جميع أنحاء بلادنا.

وبعد تنفيذ هذه الأعمال الاستفزازية بوسائل غير قانونية، تم اعتقال 474 أشخاص.. وتبين أن 285 من المعتقلين، لديهم (سوابق جنائية) في جرائم مختلفة، أبرزها:

-تهريب المهاجرين

-إصابة أشخاص بشجارات

-الاتجار والتعاطي بالمخدرات

-النهب

-السرقة

-إتلاف الممتلكات

-التحرش الجنسي

-الاحتيال

-تزوير الأموال

-التهديد والإهانة

-الحرمان من الحرية

وغيرها.

وأضاف: "أقول لمواطنينا الأعزاء: دعونا لا ندخل في الاستفزازات.. دعونا نتصرف باعتدال وتوازن.. دعونا لا نرتكب جرائم بإيذاء الناس والبيئة والممتلكات بوسائل غير قانونية.. دولتنا قوية.. إن أولئك الذين يدبرون "هذه المؤامرات" ضد دولتنا وأمتنا، سينالون الجزاء والعقاب الذي يستحقونه".

Kayseri’de meydana gelen çirkin olay sonrası ülkemiz genelinde bazı şehirlerimizde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştirilmiştir.



Yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 4️⃣7️⃣4️⃣ şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 2, 2024

وكانت وسائل إعلام تركية أفادت في وقت سابق، بأن مجموعات من الرجال استهدفت متاجر وممتلكات لسوريين في قيصري بوسط تركيا مساء الأحد، إثر مزاعم عن تحرش شاب سوري بقاصر.

وأكدت تركيا أن المحاولات الاستفزازية لزعزعة استقرارها "لن تصل إلى هدفها"، معلنة في الوقت نفسه عن تحقيقات مستمرة بحق منشورات تحرض على الكراهية وضد اللاجئين.

المصدر: RT