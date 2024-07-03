وقع التدافع خلال "اجتماع الصلاة" (ساتسانغ). وأظهرت صور من مركز صحة المجتمع نقل العديد من الجثث إلى هناك في الحافلات.

وأعلن رئيس الوزراء في الولاية يوغي أديتياناث تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث.

🔴 #BREAKING | 27, Including 3 Children, Killed In Stampede At Religious Event In UP https://t.co/9U7xlFLK5F pic.twitter.com/kmZEFTxpa4 — NDTV (@ndtv) July 2, 2024

وقال كبير المسؤولين الطبيين في مدينة إيتا، الدكتور أوميش كومار تريباثي مباشرة بعد الحادث: "لقد استقبلنا 27 جثة، 25 امرأة ورجلان. كما تم نقل بعض الجرحى إلى المستشفيات".

After a stampede in a religious programme, almost 40 have died so far in UP's Hathras. The toll could rise and no official statement has been issued so far.#Hathras pic.twitter.com/sW50JkqbWu — Krishna Chaudhary (@KrishnaTOI) July 2, 2024

أمر رئيس وزراء ولاية أوتار براديش يوغي أديتياناث بإجراء تحقيق شامل في الحادث لتحديد ما إذا كان "حادثا أم مؤامرة".

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن تعازيه لأسر الضحايا والمصابين وأعلن تخصيص تعويضات مالية لهم.

يعمل خبراء الطب الشرعي في مكان المأساة، حيث تواجد 50 ألف شخص في تجمع مع الواعظ الديني بهول بابا، وتم فتح قضية ضد منظمي الحدث وتبحث الشرطة عن الواعظ نفسه الذي اختفى بعد الحادث.

VIDEO | Injured persons brought to a hospital for treatment in UP's Hathras following a stampede-like situation at a 'satsang' in the city.



(Disclaimer: Video contains disturbing visuals. Viewer discretion is advised.)



(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/b6GEbaC3Ze — Press Trust of India (@PTI_News) July 2, 2024

في منشور على منصة "إكس" قالت رئيسة الهند دروبادي مورمو إن "خبر وفاة العديد من المصلين، بما في ذلك النساء والأطفال، في الحادث الذي وقع في منطقة هاثراس بولاية أوتار براديش يفطر القلب. أعرب عن خالص التعازي لأولئك الذين فقدوا أفراد أسرهم وأدعو من أجل الشفاء العاجل للجرحى".

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुई दुर्घटना में महिलाओं और बच्चों सहित अनेक श्रद्धालुओं की मृत्यु का समाचार हृदय विदारक है। मैं अपने परिवारजनों को खोने वाले लोगों के प्रति गहन शोक संवेदना व्यक्त करती हूं तथा घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। — President of India (@rashtrapatibhvn) July 2, 2024

المصدر: ndtv