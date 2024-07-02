جاء ذلك في البيان الختامي لجلسة لجنة لوائح الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة التي انعقدت أمس الاثنين.

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وقال البيان: "حدد مشغلان مختلفان للأقمار الصناعية مواقع بث التشويش، وتوصلا إلى نتيجة واحدة وهي أن التشويش جاء من محطات أرضية تقع في موسكو وكالينينغراد وبافلوفكا. وتعتقد اللجنة أن هذا التدخل أثر على عمل شبكتي الأقمار الصناعية الفرنسية والسويدية".

ودعت اللجنة إلى "الوقف الفوري لأية أعمال متعمدة تهدف إلى إحداث تدخلات ضارة في عمل منظومات الأقمار الصناعية ".

في يوم 28 أبريل، أعرب وزراء خارجية إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، في تعليق لصحيفة فايننشال تايمز، عن قلقهم بشأن التشويش على نظام الملاحة GPS، والذي، حسب قولهم يعيق حركة الطيران المدني في منطقة بحر البلطيق.

في مايو الماضي، استدعت الخارجية الإستونية القائم بالأعمال الروسي على خلفية قضية التشويش على إشارات نظام تحديد المواقع العالمي GPS، والتي تحمّل تالين السلطات الروسية المسؤولية عنها.

من جانها تنفي روسيا كل هذه الاتهامات، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه ليس لديه معلومات حول الموضوع ولن يعلق على بيانات تزعم بأن روسيا تشوش على نظام الملاحة GPS.

المصدر: تاس