وقال بيسكوف للصحافيين ردا على سؤال حول موعد زيارة مودي إلى روسيا: "سنعلن بالاتفاق مع أصدقائنا الهنود بعد وقت قصير عن موعد هذه الزيارة، ولا يسعني إلا أن أؤكد لكم مرة أخرى أن الاستعدادات للزيارة في مرحلتها النهائية"، مؤكدا أن هذه الزيارة "مهمة جدا".

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وأضاف بيسكوف ردا على سؤال عن المواضيع التي ستتم مناقشتها خلال المحادثات بين بوتين ومودي: "لدينا شراكة قوية، لذا فإن الشؤون الإقليمية وقضايا الأمن الإقليمي والأمن العالمي تكون دائما على رأس جدول الأعمال. بالإضافة إلى ذلك يعد التعاون التجاري الاقتصادي بيننا دائما أحد القضايا الرئيسية التي تتم مناقشتها".

ووفقا له، لدى موسكو ونيودلهي "إرادة سياسية متبادلة لتطوير التعاون في مختلف المجالات".

وتابع: "نظرا لطابع الثقة العالية للعلاقات بين الرئيس بوتين ورئيس الوزراء مودي، يمكننا أن نتوقع أنه سيكون هناك تبادل لوجهات النظر حول جميع القضايا المطروحة على جدول الأعمال".

وفي وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الهندية راندير جايسوال أن بلاده تعد لقمة جديدة مع روسيا على أعلى مستوى.

بدوره، قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف للصحفيين إن زيارة رئيس الوزراء الهندي لروسيا ستتم قريبا، وإن الاستعدادات جارية للزيارة.

المصدر: الكرملين