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    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 12:21 GMT

    حلف الناتو يرسل إلى منطقة البحر الأسود طائرات استطلاع مأهولة

    استأنفت طائرات الناتو بعد انقطاع زمني قصير طلعاتها الجوية الاستطلاعية فوق البحر الأسود.

    حلف الناتو يرسل إلى منطقة البحر الأسود طائرات استطلاع مأهولة
    2000foto.ru

    أفادت بذلك أمس صحيفة "فوينايا خرونيكا" الإلكترونية الروسية نقلا عن قنوات تليغرام.

    وقال المراسلون العسكريون الروس إن طائرة الاستطلاع الأمريكية Boeing P-8A Poseidon أقلعت أمس من قاعدة سيغونيلا الجوية في إيطاليا، وقامت الساعة الواحدة بعد الظهر بالتزود بالوقود جوا في سماء رومانيا، مشيرة إلى أن الطائرة المذكورة ستقوم بعد ذلك بتنفيذ مهام الاستطلاع اللاسلكي الإلكتروني. وبعد ساعتين ظهرت معلومات تفيد أن مجموعة طائرات الاستطلاع التابعة للناتو تم دعمها بطائرة أخرى.

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    وقالت الصحيفة إن طائرة الاستطلاع البريطانية RC-135W Rivet Joint التي أقلعت من قاعدة (وودينغتون) نقلت إلى منطقة سيفاستوبول إضافة إلى P-8A Poseidon.

    مع ذلك فإن RC-135W Rivet Joint شوهدت الأسبوع الماضي في أجواء البحر الأسود في منطقة كانت تحلق فيها الطائرات المسيرة الأمريكية التي قامت بالتنسيق في الهجمات الصاروخية على سيفاستوبول.

    يذكر أن الطائرات المسيرة الأمريكية اختفت من أجواء البحر الأسود بعد الهجوم الأوكراني الأخير على سيفاستوبول.

    جدير بالذكر أن Boeing P-8A Poseidon هي نسخة عسكرية لطائرة الركاب Boeing 737. ويوجد حول العالم ما يزيد عن 155 طائرة من هذا النوع، وقد اشترتها بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج والهند وستتسلمها قريبا ألمانيا وكوريا الجنوبية وكندا.

    ويبلغ وقت بقائها في الجو حوالي 4 ساعات على بعد 2230 كيلومترا من القاعدة الجوية.

    المصدر: روسيسكايا غازيتا

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