طائرة استطلاع بريطانية مأهولة تحل محل مسيرة Global Hawk الأمريكية فوق البحر الأسود
لفتت قناة تليغرام Fighterbomber إلى أن طائرات الاستطلاع المسيرة الأمريكية توقفت عن طلعاتها الجوية فوق البحر الأسود.
وقالت القناة:" لليوم الرابع على التوالي لا تظهر مسيرات RQ-4 Global Hawk الاستطلاعية الأمريكية ونظيراتها في أجواء البحر الأسود لسبب ما. وربما يكمن هذا السبب في مناورتين جريئتين قامت بهما مقاتلة "سو-35" الروسية في سماء سوريا حيث اقتربت من مسيرة أمريكية إلى مسافة خطيرة، ولكن هل كان اللقاء من قبيل الصدفة للمسيرة نفسها بمقاتلة "ميغ – 31" المحلقة فوقها بسرعة 2800 كلم/ساعة في أجواء البحر الأسود؟
مع ذلك فإن الرادارات الروسية اكتشفت فجأة طائرة الاستطلاع Boeing RC-135W Rivet Joint التابعة لسلاح الجو البريطاني في المكان الذي كانت تحلق فيه بانتظام المسيرات الأمريكية بمهمة استطلاع أراضي شبه جزيرة القرم الروسية.
وقد اقتربت RC-135 البريطانية من ساحل القرم برفقة مقاتلتين. وخلافا لـMQ-9 Reaper و RQ-4 Global Hawk الأمريكيتين فهي عبارة عن طائرة مأهولة كبيرة.
يذكر أن إنتاج طائرة Boeing RC-135W Rivet Joint الاستطلاعية بدأ في منتصف الستينيات، وتم تعديلها في الثمانينيات عن طريق تطوير أجهزتها الإلكترونية. وبمقدورها مراقبة أنظمة الدفاع الجوي وتتبع إطلاق الصواريخ.
واستخدمت RC-135 في منتصف الستينيات في سلاح الجو الأمريكي، وشاركت في عملية قصف يوغوسلافيا، ثم تم تسليمها لسلاح الجو الملكي البريطاني.
المصدر: روسيسكايا غازيتا