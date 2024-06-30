بحضور كيم جونغ أون.. اجتماع عام للحزب الحاكم في كوريا الشمالية

شهدت كوريا الشمالية اجتماعا عاما لحزب العمال الكوري الحاكم بحضور زعيم البلاد وسط توقعات بـ"مناقشة اتخاذ إجراءات المتابعة لتنفيذ معاهدة الشراكة الجديدة مع روسيا" وفقا لإعلام رسمي.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بأنه تم عقد الاجتماع العام الموسع العاشر للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري يوم الجمعة لـ"مراجعة أداء سياسة الدولة في النصف الأول من العام بحضور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون".

وقالت إن الاجتماع يهدف أيضا إلى "مناقشة واتخاذ قرار بشأن سلسلة من القضايا العاجلة المهمة الناشئة عن الحفاظ على التحسن في التنمية الشاملة للاشتراكية على النمط الكوري".

وأضافت أن "خمسة بنود في جدول الأعمال تمت الموافقة عليها من قبل جميع أعضاء اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، وتجري المناقشات بشأنها" دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وعادة ما تعقد كوريا الشمالية اجتماعا عاما للحزب لبضعة أيام في يونيو، لكن اجتماع هذا العام "جذب مزيدا من الاهتمام نظرا لاحتمال مناقشة إجراءات تفصيلية لتوسيع التعاون مع روسيا بعد توقيع بيونغ يانغ مع موسكو على معاهدة شراكة استراتيجية شاملة" وفق ما أفادت وكالة "يونهاب".

وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قمة في بيونغ يانغ في 19 يونيو، ووقعا اتفاقية تعاون استراتيجي، وكان بوتين قد أكد أن اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشاملة بين روسيا وكوريا الديمقراطية تنص على تقديم المساعدة في حال تعرض أحد طرفيها لعدوان.

وفي 19 يونيو، ذكر كيم جونغ أون عقب محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن: "هذه المعاهدة القوية هي وثيقة ذات طبيعة بناءة وواعدة حقا وسلمية ودفاعية، وهي مصممة لحماية المصالح الأساسية لشعبي البلدين والدفاع عنها، ليس لدي شك في أنها ستصبح قوة دافعة لتسريع إنشاء عالم جديد متعدد الأقطاب".

المصدر: "يونهاب"