إعلام أوكراني: مجهولون يضرمون النار في ثلاث مركبات عسكرية بخاركوف وأوديسا

أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية يوم السبت نقلا عن مصدر في وكالات إنفاذ القانون، بأن مجهولين أشعلوا النار في ثلاث مركبات عسكرية في مدينة إزيوم بمقاطعة خاركوف، وفي أوديسا.

وقالت الصحيفة في قناتها على "تلغرام": "في مدينة إزيوم، عند الساعة الثالثة فجرا، تم إضرام النار في مركبتين عسكريتين دفعة واحدة، وهما سيارة جيب غريت وول وشاحنة من طراز MAN، وتم إخماد الحريق بعد 40 دقيقة، كما تم تسجيل حالة حرق أخرى لمركبة في أوديسا من طراز نيسان مملوكة لعسكري".

وبحسب "سترانا"، تم نقل المواد المتعلقة بهجمات الحرق المتعمد هذه إلى جهاز الأمن الأوكراني.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية عن إضرام النار في مركبات عسكرية بمناطق مختلفة من البلاد، مشيرة إلى أنه يعتقد أنها تنقل موظفي مكتب التسجيل والتجنيد العسكري، الذين يجبرون الرجال في أوكرانيا على الخدمة العسكرية.

وكانت قد أعلنت الصحيفة في 24 يونيو الجاري، عن إحراق ثلاث مركبات عسكرية على يد مجهولين في أوديسا ونيكولاييف وكامنسكي.

ويتم نشر مقاطع فيديو لموظفي مكتب التسجيل والتجنيد العسكري على نطاق واسع على الإنترنت، حيث يقوم ممثلو المكاتب الأوكرانية، في كثير من الأحيان بضرب واستخدام القوة بحق الرجال في سن التعبئة، ويأخذونهم في حافلات صغيرة إلى أماكن غير معروفة.

المصدر: RT