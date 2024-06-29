إحباط 20 عملا تخريبيا وعدة هجمات إلكترونية خلال الانتخابات الرئاسية الإيرانية

أكد وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني عيسى زارع بور، أنه تم إحباط 20 عملا تخريبيا وعدة هجمات إلكترونية خلال الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وذكر الوزير الإيراني عيسى زارع بور أنه "كانت هناك محاولات عديدة من قبل عملاء الداخل لتعطيل العملية الانتخابية من خلال قطع خطوط اتصالات الألياف الضوئية".

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وقال الوزير: "تم تسجيل حوالي 20 عملا تخريبيا، تسعة منها أدت إلى انقطاع الاتصالات، فيما تم إحباط ذلك على الفور بأسرع وقت ممكن".

وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية يوم السبت، التوجه نحو جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، بعدما فشل المرشحون في تحقيق نسبة 50% وما فوق من أصوات المقترعين في الجولة الأولى.

المصدر: RT + وسائل إعلام إيرانية