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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي وإصابة آخرين في معارك شمال غزة

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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي وإصابة آخرين في معارك شمال غزة
Legion-Media
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أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم السبت، مقتل ضابط وجندي وإصابة اثنين آخرين في معارك شمال قطاع غزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت "مقتل اثنين من جنوده خلال القتال في قطاع غزة، لترتفع حصيلة القتلى إلى 313".

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي وإصابة آخرين في معارك شمال غزة

ووفقا لبيان الجيش فقد "سقط الرقيب يائير أفيتان 20 عاما من رعنانا، في الكتيبة 890 لواء المظليين، في معركة شمال قطاع غزة".

وأضاف البيان: "سقط الرائد (احتياط) ياكير شموئيل تاتلبوم 21 عاما من معاليه أدوميم، في الكتيبة 77 فرقة ساعر من جولان (7)، في معركة شمال قطاع غزة".

كما أشار البيان إلى "إصابة جندي آخر من الكتيبة 13 من لواء جولاني وضابط قتالي من كتيبة روتيم من لواء جفعاتي بجروح خطيرة في المعركة التي دارت شمال قطاع غزة".

وتم إجلاء الجرحى لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، حسبما تم إبلاغ عائلاتهم.

هذا وأكد اللواء احتياط في الجيش الإسرائيلي إسحاق بريك أن قيادة الجيش تكذب على الشعب كل يوم، مستشهدا بكلام العديد من الضباط قولهم: نحن لا ننتصر هم يخدعون الشعب ولا يقولون الحقيقة.

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المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية

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