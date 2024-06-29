"كتائب المجاهدين" تقصف مقر قيادة فرقة غزة الإسرائيلية في "ريعيم" برشقة صاروخية (فيديو)

نشرت "كتائب المجاهدين" الجناح العسكري لـ"حركة المجاهدين الفلسطينيين" مساء يوم السبت مقطع فيديو يوثق قصف مقر قيادة فرقة غزة الإسرائيلية في "ريعيم " برشقة صاروخية.

والجمعة أفادت "كتائب المجاهدين" بأن عناصرها خاضوا اشتباكات مباشرة مع جنود إسرائيليين بالأسلحة المناسبة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة.

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وقالت في بيان آخر إن عناصرها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للدروع في دبابة إسرائيلية وإصابتها مع طاقمها بشكل مباشر في محور تقدم الشجاعية شرقي غزة.

هذا، ونشرت "كتائب شهداء الأقصى" التابعة لحركة فتح الفلسطينية يوم السبت مشاهد من قصف قوات إسرائيلية في محور شرق رفح جنوبي قطاع غزة برشقة صاروخية.

وقالت الكتائب في بيان عبر منصتها على "تلغرام" إنه تم استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة في محور شرق رفح بمحيط مسجد عائشة برشقة صاروخية من نوع 107 وقذائف الهاون من العيار الثقيل.

هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة لليوم 267 على التوالي والتي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85% من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 37834 شخصا منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر: RT