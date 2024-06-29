كشف أحد اللاجئين الذين فروا من بطش نظام كييف إلى روسيا، أن القوات الأوكرانية هاجمت عمدا بالطائرات المسيرة مجموعات المدنيين الذين يريدون الإجلاء من دزيرجينسك (توريتسك) .

وقال لوكالة "نوفوستي": "لقد تم إخراجنا في مدة تتراوح بين 16 و18 ساعة، لأن الجيش الأوكراني أدرك أنهم بدأوا في إجلاء المدنيين، وبدأوا في مطاردتهم. لقد دخلنا إلى حزام الغابات، وكانت مجموعة من الطائرات المسيرة والكشافة والطائرات القتالية تحلق بالفعل وبدأوا القصف علينا".

وأشار اللاجئ إلى أن جاره المسن لقي حتفه جراء القصف الأوكراني، ووفقا له، "كان الناس يسيرون في صف من خمسة أشخاص عندما انفجر لغم في مكان ليس ببعيد عنهم مما أدى إلى بتر ذراع الرجل ومات على الفور".

وأضاف أن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت النار، رغم أن جميع من تم إجلاؤهم كانوا يرتدون ملابس مدنية. وأكد أن الطائرات المسيرة تستطيع بكل وضوح رؤية ذلك، مؤكدا أن الجيش الأوكراني يتعمد مطاردة المدنيين.

توريتسك هي مدينة تقع على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية في المنطقة التي تسيطر عليها قوات كييف بين غورلوفكا وكونستانتينوفكا.

وفي الأسبوع الماضي، قال مستشار حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية إيغور كيماكوفسكي، إن القوات الروسية سيطرت على عدة مرتفعات في اتجاهي توريتسك وبوكروفسك، ما يجعل من الممكن تنفيذ الإجراءات التكتيكية والتشغيلية في هذه المنطقة.

المصدر: RT