أعلن رئيس لجنة شؤون السيادة بالمجلس الاجتماعي الروسي فلاديمير روغوف اليوم السبت، وقوع انفجار قوي في الجزء الذي تحتله القوات الأوكرانية بمدينة زابوروجيه.

وقال روغوف: "سُمع دوي انفجار قوي في زابوروجيه وفي الوقت نفسه أخبرني السكان المحليون أنهم سمعوا انفجارين في أجزاء معينة من المدينة".

وأفاد ممثلو كييف في مناطق زابوروجيه بتضرر منشأة بنية تحتية حيوية في الجزء الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية بعد الانفجارات.

وتقع مقاطعة زابوروجيه في المسار السفلي لنهر دنيبر، وأصبحت جزءا من روسيا الاتحادية، عقب استفتاء جرى في سبتمبر 2022، ورفض نظام كييف نتائج الاستفتاء، ويواصل قصف أراضي المقاطعة.

وتسيطر روسيا حاليا على أكثر من 70 بالمئة من مساحة المقاطعة فيما بقية مناطق المقاطعة بما في ذلك مركزها الإقليمي مدينة زابوروجيه، تقع تحت سيطرة كييف، ومنذ مارس 2023 أصبحت مدينة ميليتوبول مركزا إداريا مؤقتا للمقاطعة.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.

المصدر: RT