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الداخلية الصربية ترجح أن منفذ الهجوم على السفارة الإسرائيلية عضو في حركة متطرفة

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الداخلية الصربية ترجح أن منفذ الهجوم على السفارة الإسرائيلية عضو في حركة متطرفة
AP
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صرح وزير الداخلية الصربي إيفيكا داسيتش، أن منفذ الهجوم على السفارة الإسرائيلية كان عضوا في حركة متطرفة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: "أبلغ الوزير إيفيكا داسيتش، السفير الإسرائيلي ياهيل فيلان في محادثة هاتفية أنه وفقا للمعلومات الأولية فإن المهاجم مواطن صربي وعلى الأرجح عضو في الحركة الوهابية".

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وأضاف داسيتش أن العديد من الأشخاص اعتقلوا "لأسباب احترازية" وتم تعزيز الإجراءات الأمنية بشكل عام في بلغراد.

كما أكد الوزير أن المهاجم هو "ميلوش جويوفيتش وعمره 25 عاما من بلدة بالقرب من بلغراد، وتجري حاليا عمليات البحث والاعتقال للأشخاص المرتبطين بالمهاجم".

المصدر: نوفوستي 

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