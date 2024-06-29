إصابة شرطي أمام السفارة الإسرائيلية في بلغراد ومقتل المهاجم (فيديو)

أعلن وزير الداخلية الصربي، إيفيكا داسيتش، أن ضابط شرطة قتل اليوم السبت رجلا أطلق عليه سهما بقوس ونشاب في رقبته أمام السفارة الإسرائيلية في بلغراد.

وأضاف داسيتش: "حوالي الساعة 11,00 صباحا (09,00 توقيت غرينتش) قام مجهول بإطلاق سهم بواسطة قوس ونشاب على عنصر من القوات الأمنية كان يتولى حراسة السفارة الإسرائيلية، وأصابه في رقبته".

وأشار إلى أن الشرطي "استخدم سلاحا دفاعا عن النفس ضد المهاجم الذي قضى متأثرا بجروحه".

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🇷🇸🇮🇱 Attack on the Israeli Embassy in Serbia



In central Belgrade, a man attacked Serbian special police securing the Israeli embassy, wounding one officer with a crossbow before being killed.



A photo of the attacker who wounded a Serbian policeman in the attack on… pic.twitter.com/9wltczV5rQ — Megatron (@Megatron_ron) June 29, 2024

وقال داسيتش إن عدة أشخاص اعتقلوا "لأسباب وقائية وتم تعزيز الإجراءات الأمنية بشكل عام في بلغراد".

وأردف: "ليس هناك شك في أن هذا عمل إرهابي موجه ضد الدولة الصربية وأحد أفراد الدرك".

UPDATE: The terrorist who wounded a Serbian policeman in the attack on the Israeli embassy in Belgrade (Serbia) is a member of a radical Islamic organization.🇷🇸💥🇮🇱 https://t.co/todX1ahBtEpic.twitter.com/EF3ughWLeW — Global Dissident (@GlobalDiss) June 29, 2024

وأوضح أن "الضابط الجريح يخضع لعملية جراحية في المستشفى، وأن النيابة العامة تولت القضية".

ووفق الوزير، "تشير دلائل أولية إلى صلة لأشخاص يشتبه بارتباطهم بالحركة الوهابية بالهجوم".

وتم تداول مقطع فيديو من مكان الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي، وصورة قيل إنها لمنفذ الهجوم.

المصدر: "أ ف ب"+ "إكس"