اعتقال رجل في صربيا لتهديده رئيس الجمهورية فوتشيتش

اعتقل رجل في صربيا لتهديده رئيس الجمهورية ألكسندر فوتشيتش.

إقرأ المزيد

وقالت وزارة الداخلية الصربية إن الشرطة في شمال البلاد اعتقلت رجلا لتهديده الرئيس ألكسندر فوتشيتش، وتم احتجاز المواطن دراغان مياتوفيتش من سومبور لمدة 48 ساعة.

وقد أفاد فوتشيتش بأنه تعرض في السابق مرارا وتكرارا لمئات التهديدات والشتائم العدوانية، لا سيما على شبكات التواصل الاجتماعي، ضد شخصه وضد أفراد عائلته. وكانت الشرطة قد اعتقلت في السابق من وجهوا له التهديدات عدة مرات.

في سياق متصل، قال الرئيس الصربي يوم أمس الأربعاء إنه صدم من محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، الذي كان يعارض إمدادات الأسلحة لأوكرانيا. ودعا فوتشيتش بطريرك صربيا والأساقفة إلى الصلاة من أجل صحة رئيس وزراء سلوفاكيا، ووصفه بـ "الأخ" وأحد الزعماء المستقلين النادرين في أوروبا، وأعرب عن أمله في الشفاء العاجل له.

المصدر: نوفوستي