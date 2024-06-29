مكتب نتنياهو ينفي سحب رئيس الوزراء اعتراضه على انخراط "فتح" في إدارة غزة في "اليوم التالي" للحرب

سارع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالرد على تصريحات مصادر أمنية أفادت بأن بنيامين نتنياهو تراجع عن اعتراضه على انخراط حركة "فتح" في إدارة قطاع غزة في "اليوم التالي" للحرب.

ونفى مكتب رئيس الوزراء تصريحات المصادر الأمنية قائلا إن "الإعلان الذي يتحدث عن أن نتنياهو سحب اعتراضه على مشاركة فتح في اليوم التالي للحرب لا أساس له من الصحة".

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وأضاف أن "رئيس الوزراء ثابت على موقفه بأن من يمولون الإرهاب ومن يدعمون الإرهاب وثقافة الإرهاب بما في ذلك السلطة الفلسطينية لا يمكنهم أن يكونوا شريكين في إدارة غزة في اليوم التالي لحكم حماس".

وأشار مكتبه إلى أن نتنياهو كرر موقفه هذا في اجتماعات مجلس الوزراء وللمسؤولين الأمريكيين وللإسرائيليين.

وفي وقت سابق، أفاد موقع "Ynet" العبري نقلا عن مصادر أمنية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجع عن معارضته لمشاركة حركة "فتح" في إدارة شؤون قطاع غزة في "اليوم التالي" للحرب.

إلى ذلك، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن خطة الانتقال إلى "اليوم التالي" التي طرحها وزير الدفاع يوآف غالانت في واشنطن، وكجزء منها إشراك قوة فلسطينية ينبغي أن تكون مسؤولة تدريجيا عن الأمن المحلي.

ووفق الصحيفة ومن أجل إتمام خطة غالانت، فمن المطلوب التزام الولايات المتحدة بهذه الخطة وهو ما سيشجع الدول العربية والجهات المحلية في القطاع على المشاركة في تحقيقها.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية