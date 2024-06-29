مصرع 9 أشخاص بينهم أسرة بأكملها إثر انهيارات أرضية في نيبال (فيديو)

أسفرت انهيارات أرضية ناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة اليوم السبت عن مصرع ما لا يقل عن تسعة أشخاص، من بينهم أسرة بأكملها، أثناء نومهم في مناطق جبلية في نيبال، حسب ما أفاد مسؤولون.

ودفنت الانهيارات الأرضية المنازل في ثلاث مناطق منفصلة في المنطقة الجبلية بالبلاد، على بعد حوالي 250 كيلومترا غرب العاصمة كاتماندو، وفقا للهيئة الوطنية لإدارة الإنقاذ والحد من الكوارث في نيبال.

ولقي خمسة أفراد من عائلة واحدة مصرعهم عندما ابتلع انهيار أرضي منزلهم أثناء نومهم في قرية مليكة في منطقة جولمي، وكان من بين الضحايا زوجان وزوجة ابنهما وحفيدان، بينهما طفلة تبلغ من العمر 8 أشهر.

At least 20 people have died in Nepal from landslides, flooding and lightning brought on by heavy rains. pic.twitter.com/RoHRmmjFbv — TaiwanPlus News (@taiwanplusnews) June 27, 2024

وقال مسؤولون إن "شخصين آخرين لقيا مصرعهما في منطقة باغلونغ المجاورة واثنين آخرين في منطقة سيانغيا".

وتشهد نيبال ذات الطبيعة الجبلية انهيارات أرضية وفيضانات خلال موسم الأمطار في الفترة من يونيو وحتى سبتمبر من كل عام.

المصدر: "أسوشيتد برس"