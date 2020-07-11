مصرع 40 شخصا بفيضانات وانهيارات أرضية في نيبال

أعلنت السلطات النيبالية عن مصرع ما لا يقل عن 40 شخصا وتشريد آلاف آخرين جراء أمطار غزيرة تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في غرب البلاد.

وقال حاكم منطقة مياجدي الواقعة على بعد 200 كيلومتر شمال غربي العاصمة كاتمندو، جيان ناث داكال، إن 20 شخصا لقوا حتفهم كما فقد ما لا يقل عن 13 آخرين في المنطقة .

وأضاف داكال، حسبما نقلته وكالة "رويترز"، أن "رجال الإنقاذ يبحثون عن المفقودين في مياجدي".

وأشار حاكم مياجدي إلى أنه تم نقل 50 شخصا إلى مناطق آمنة باستخدام طائرات هليكوبتر، ونقل 11 شخصا أصيبوا في الانهيارات الأرضية إلى مستشفيات قريبة.

وقال مسؤول حكومي ثان لـ"رويترز" يعمل في بلدة بوخارا السياحية إن 7 أشخاص لقوا حتفهم في حي كاسكي، بينما قتل 7 آخرون في منطقة جاجاركوت في أقصى الغرب.

وذكر مسؤول كبير في الشرطة للوكالة: "نبحث عن 8 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين".

كما أفادت "رويترز"، نفلا عن مصادرها، بمقتل 6 أشخاص آخرين في وسط نيبال.

وفاضت مياه نهر كوشي في السهول الجنوبية المجاورة للهند فوق المنسوب الذي يشكل خطرا. ويسبب النهر فيضانات قاتلة في ولاية بيهار الواقعة بشرق الهند بشكل شبه سنوي.

وتشهد نيبال ذات الطبيعة الجبلية انهيارات أرضية وفيضانات خلال موسم الأمطار في الفترة من يونيو وحتى سبتمبر من كل عام.

المصدر: "رويترز"