أكد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن قادة الاتحاد الأوروبي يحاولون جر دول الاتحاد إلى الصراع في أوكرانيا لهزيمة روسيا، على الرغم من أن أوروبا تفتقر للإمكانية.

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وقال أوربان: "إن الأوروبيين الآن يواجهون الحرب والهجرة والركود، بدلا من السلام والنظام والتنمية. تفاقم الوضع بسبب حقيقة أن بيروقراطية بروكسل اتخذت في السنوات الأخيرة عددا من القرارات السياسية الخاطئة. أوروبا تنجرف بشكل متزايد إلى حرب لا تكسب فيها القارة أي شيء، لكنها يمكن أن تخسر كل شيء بسهولة"، وفقا لصحيفة "ماغيار نيمزيت" الهنغارية.

وأشار أوربان إلى أن قيادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل "لا تشعر بالأسف عندما يتعلق الأمر بالحرب. البيروقراطيون في بروكسل يريدون هذه الحرب، ويعتبرونها حربهم، ويرغبون في هزيمة روسيا. تذهب أموال المواطنين الأوروبيين باستمرار إلى أوكرانيا، وقد ألحقت العقوبات الضرر بالشركات الأوروبية، وزادت التضخم وحرمت ملايين الأوروبيين من سبل عيشهم".

وأكد أوربان أن "حقيقة الأزمة وتدهور الوضع العسكري قبل فترة طويلة من انتخابات البرلمان الأوروبي، أظهرت بوضوح أن أوروبا بحاجة إلى التغيير".

واعتبر أوربان في وقت سابق، انتهاء الصراع في أوكرانيا من بين أهم النقاط في رئاسة بلاده لمجلس الاتحاد الأوروبي، التي تبدأ في مطلع يوليو المقبل.

المصدر: ماغيار نيمزيت