وزير خارجية أرمينيا يناقش مع نظيره الأوكراني قضايا التعاون مع الاتحاد الأوروبي

ناقش وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان، على هامش منتدى دوبروفنيك في كرواتيا، مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، قضايا التعاون مع الاتحاد الأوروبي.

أفاد بذلك المكتب الصحفي بوزارة خارجية أرمينيا، وقال: "ناقش الوزيران خلال اللقاء قضايا الحوار السياسي الثنائي، وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى المشاورات السياسية والاتصالات الدورية بمختلف الأشكال التي عقدت في كييف. وتم تبادل الأفكار حول قضايا التفاعل مع الاتحاد الأوروبي. وتمت الإشارة إلى بعض المسائل الإقليمية".

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ووفقا لبيان المكتب الصحفي، قام الوزير ميرزويان، باستعراض الوضع الأمني ​​في جنوب القوقاز.

وتطرق ميرزويان إلى آخر التطورات في عملية تطبيع العلاقات مع أذربيجان، مؤكدا أهمية إبرام معاهدة سلام لضمان الأمن الإقليمي.

المصدر: تاس