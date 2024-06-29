دوت كوم يكشف "سيناريو دمار" الولايات المتحدة

قال رجل الأعمال المعروف كيم دوت كوم، إن المناظرة الانتخابية الرئاسية بين الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب، أظهرت أن الولايات المتحدة تواجه الانهيار الوشيك.

وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس": "لم يكن الأمريكيون وحدهم هم من شاهدوا المناقشة بالأمس، بل شاهدها العالم كله. نهاية الإمبراطورية تقترب".

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وشدد الدوت كوم على أن سمعة الحكومة الأمريكية تضررت بالكامل بعد هذا الحدث، ولا يمكن استعادتها.

ويرى رجل الأعمال، أن الحروب التي تخوضها واشنطن بالوكالة، والدعاية المستمرة، والزعيم المختل عقليا، سيقودون الولايات المتحدة إلى كارثة.

Not only Americans watched the debate yesterday. The whole world did. The standing of the US Govt is damaged beyond repair. Proxy war, genocide, non-stop propaganda and a leader in adult diapers who’s mentally incapacitated. The wolves are circling. The end of empire is near. — Kim Dotcom (@KimDotcom) June 29, 2024

يوم الخميس الماضي، جرت أول مناظرة متلفزة بين الرئيس الأمريكي الحالي بايدن وسلفه ترامب، في أتلانتا بولاية جورجيا، وهي تقام للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي من دون جمهور ولا صحفيين، وبلغت مدتها 90 دقيقة.

المصدر: نوفوستي