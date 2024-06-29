 
مباشر

دوت كوم يكشف "سيناريو دمار" الولايات المتحدة

أخبار العالم

دوت كوم يكشف
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xtuj

قال رجل الأعمال المعروف كيم دوت كوم، إن المناظرة الانتخابية الرئاسية بين الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب، أظهرت أن الولايات المتحدة تواجه الانهيار الوشيك.

وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس": "لم يكن الأمريكيون وحدهم هم من شاهدوا المناقشة بالأمس، بل شاهدها العالم كله. نهاية الإمبراطورية تقترب".

إقرأ المزيد
نائبة رئيس وزراء أوكرانيا: أشعر بالقلق بعد مناظرة بايدن وترامب
نائبة رئيس وزراء أوكرانيا: أشعر بالقلق بعد مناظرة بايدن وترامب

وشدد الدوت كوم على أن سمعة الحكومة الأمريكية تضررت بالكامل بعد هذا الحدث، ولا يمكن استعادتها.

ويرى رجل الأعمال، أن الحروب التي تخوضها واشنطن بالوكالة، والدعاية المستمرة، والزعيم المختل عقليا، سيقودون الولايات المتحدة إلى كارثة.

يوم الخميس الماضي، جرت أول مناظرة متلفزة بين الرئيس الأمريكي الحالي بايدن وسلفه ترامب، في أتلانتا بولاية جورجيا، وهي تقام للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي من دون جمهور ولا صحفيين، وبلغت مدتها 90 دقيقة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا