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القوات الأوكرانية تطلق النار على مدنيين أثناء إخلائهم من بلدة توريتسك في دونيتسك

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القوات الأوكرانية تطلق النار على مدنيين أثناء إخلائهم من بلدة توريتسك في دونيتسك
Gettyimages.ru
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أعلن مستشار رئيس جمهورية دونيتسك إيغور كيماكوفسكي أن القوات الأوكرانية أطلقت النار على مدنيين أثناء أثناء إخلائهم من بلدة توريتسك في دونيتسك.

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وقال كيماكوفسكي: "لقد حاولت مجموعة أخرى من اللاجئين الخروج من بلدة توريتسك في دونيتسك، حيث يدور قتال عنيف، وأثناء هروبهم أطلقت القوات الأوكرانية النار عليهم، وقتل سبعة مدنيين على الأقل".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في بيان لها تحرير بلدة شومي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

واعترف رئيس مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، بأن الوضع على الجبهة صعب بالنسبة للقوات الأوكرانية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أكثر من مرة أن القوات الروسية تواصل تحسين مواقعها وتعزيزها والسيطرة على مناطق جديدة.

 

 

 

المصدر: تاس

 

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