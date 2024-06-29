بيلاروس تنشر قوات دفاع جوي إضافية بسبب تزايد نشاط الطيران المسير في الجزء الشمالي من أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع البيلاروسية، إن الجيش الوطني نشر قوات ووسائل إضافية للدفاع الجوي بسبب زيادة عدد طلعات الطائرات بدون طيار في الجزء الشمالي من أوكرانيا.

وأضافت الوزارة: "بسبب الزيادة الحادة في تحليقات الطائرات بدون طيار في الجزء الشمالي من أوكرانيا، التي تقوم بالاستطلاع في المناطق الحدودية البيلاروسية، وكذلك حشد قوات الدفاع الجوي في منطقة جيتومير الأوكرانية، تم نشر قوات ووسائط دفاع جوي إضافية لتغطية مرافق البنية التحتية العسكرية والمدنية الحيوية لجمهورية بيلاروس".

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وقال أندريه سيفرينشيك رئيس مديرية القوات الصاروخية المضادة للطائرات بالقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بالجيش البيلاروسي، إنه يتم تسجيل زيادة في التوتر في المجال الجوي بسبب زيادة عدد طلعات الطائرات بدون طيار التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف: "الوضع في المجال الجوي متوتر. هناك انتهاك مستمر لحدود الدولة في المجال الجوي لبلادنا. طبعا لا يمكننا دائما التحدث بشكل علني عن جميع وقائع الانتهاك، لكن في الوقت نفسه يمكنني أن أؤكد لكم أنه لا يوجد انتهاك واحد يمر دون الرد عليه، ويتم ذلك بالتعاون الوثيق مع وحدات الحرب الإلكترونية، والتي تعد اليوم واحدة من أكثر الوحدات فعالية في مكافحة المركبات الجوية بدون طيار".

وتابع الضابط البيلاروسي القول: "أود أن أحذر المتهورين الذين يحاولون جر بلادنا إلى صراع مسلح. نحن على استعداد لاستخدام جميع القوات والوسائل المتاحة بشكل حاسم لحماية أراضي وسكان الجمهورية من الاستفزازات المحتملة في المجال الجوي".

المصدر: وكالات