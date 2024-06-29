رئاسيات إيران.. قاليباف يعلن دعمه لجليلي

أعلن المرشح الرئاسي محمد باقر قاليباف، اليوم السبت، دعمه لسعيد جليلي، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المقررة في 5 يوليو المقبل.

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وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية السبت، التوجه نحو جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، بعدما فشل المرشحون بتحقيق نسبة 50% وما فوق من أصوات المقترعين في الجولة الأولى.

ومن المقرر أن تجري الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل 5 يوليو بين المرشحين الإصلاحي مسعود بزشكيان والمحافظ سعيد جليلي اللذين تصدرا السباق.

وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية النتائج النهائية للانتخابات، حيث حصد بزشكيان 10.415.991 صوتا، فيما حصل جليلي حصل على 9.473.298 صوتا، بينما حقق قاليباف 3.383.340 صوتا.

وكان المرشحان علي رضا زاكاني وأمير حسين قاضي زادة هاشمي أعلنا بوقت سابق أيضا دعمهما لسعيد جليلي.

المصدر: RT