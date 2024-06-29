بيلاروس: لن نعترف بقرار الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

لا يعترف برلمان بيلاروس بقرارات الدورة السنوية الـ31 للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي قد يتم اعتمادها في بوخارست والمتعلقة ببيلاروس.

وجاء في بيان صادر عن وفد الجمعية الوطنية البيلاروسية، أن سبب هذا الرفض يعود إلى عدم منح السلطات الرومانية تأشيرات دخول للوفد البيلاروسي وبالتالي عدم مشاركته في الحدث.

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في وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الرومانية رادو فيليب إن رومانيا قررت عدم السماح لوفدي روسيا وبيلاروس بالمشاركة في جلسة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في بوخارست في الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو.

وأضاف بيان الوفد البيلاروسي: "لا شك في أن الأساليب التي تحرم الأعضاء كاملي العضوية من فرصة تمثيل مواقفهم الوطنية، تقوض الهيبة الدولية وأسس هذه المنظمة نفسها. وفي هذا الصدد، يؤكد الجانب البيلاروسي عدم اعترافه بالقرارات التي قد يتم اتخاذها خلال الجلسة بشأن بيلاروس بسبب رفض الدولة المضيفة للجمعية منح أعضاء الوفد تأشيرات دخول".

تؤكد الوثيقة على أن الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مدعوة لتكون منصة للحوار المفتوح والشامل، الذي تزداد قيمته بشكل خاص في سياق تفاقم المواجهة في السياسة الخارجية حاليا. وشدد البيان على أن استبعاد الوفد البرلماني البيلاروسي من جلسة الجمعية العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في بوخارست هو مثال على التحيز والتمييز الصريح.

وجاء في البيان: "تدعم بيلاروس كما في السابق، بشكل كامل الجهود الرامية إلى الحفاظ على الحوار بين الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وصياغة الحلول السياسية من أجل تعزيز أمننا المشترك. ولكن البرلمانيين البيلاروسيين يعربون عن غضبهم الشديد لأن السلطات الرومانية عطلت عمدا مشاركة وفدهم في الدورة السنوية من خلال رفض السماح لهم الدخول إلى أراضي رومانيا. لقد تم اتخاذ هذا القرار بشكل يتعارض مع جميع الالتزامات والمبادئ الأساسية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

ويشار إلى أن وزارة الخارجية الرومانية، رفضت كذلك إصدار تأشيرات دخول لأعضاء الوفد الروسي لحضور جلسة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المقرر عقدها في نهاية يونيو.

المصدر: نوفوستي