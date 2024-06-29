بيانات أوكرانية: صفر مساعدات في مايو الماضي

أظهرت بيانات وزارة مالية أوكرانيا أن مساعدات الغرب لكييف بلغت أدنى مستوى لها منذ فبراير 2022 بمتوسط شهري 1.9 مليار يورو في النصف الأول من 2024 بينما سجلت "صفرا" في مايو الماضي.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن وزارة المالية الأوكرانية أنه تم إنعاش ميزانية أوكرانيا في عام 2022 من قبل 17 دولة ومن الاتحاد الأوروبي، بمتوسط ​​2.9 مليار يورو شهريا. وكان أكبر تمويل قدمته الولايات المتحدة 11.4 مليار يورو والاتحاد الأوروبي 7.6 مليار وكندا 1.8 مليار يورو أيضا.

إقرأ المزيد

وأشارت البيانات إلى أنه في العام التالي، مولت 13 دولة والاتحاد الأوروبي الميزانية الأوكرانية بمتوسط بلغ ​​3 مليارات يورو شهريا. ولم تكن هناك مساهمات من فرنسا وإيطاليا وهولندا والدنمارك والسويد وليتوانيا ولاتفيا والنمسا وألبانيا، وكان المانح الأكبر هو الاتحاد الأوروبي بـ18.1 مليار يورو والولايات المتحدة 10.1 مليار يورو.

وجاءت اليابان بين المراكز الثلاثة الأولى بـ3.4 مليار دولار.

وفي هذا العام 2024، لم يبق من بين المصادر الثنائية لتمويل الميزانية الأوكرانية سوى الاتحاد الأوروبي واليابان وكندا وبريطانيا والنرويج وأسبانيا، وتم تخفيض "مساهمتها" الشهرية إلى 1.9 مليار يورو.

يشار إلى أنه منذ بداية العملية الروسية الخاصة، بدأت أوكرانيا في تلقي شرائح مالية كبيرة لميزانيتها، والتي تضمن الدولة من خلالها قيام الدولة بوظائفها الأساسية، فضلا عن تغطية العجز.

والأهم أنه في يونيو، حول الاتحاد الأوروبي 1.5 مليار يورو أخرى إلى أوكرانيا، ومنذ أبريل الماضي أصبح الاتحاد الجهة المانحة الأجنبية الرئيسية الوحيدة للميزانية الأوكرانية. وتوقفت بعض البلدان عن تحويل المساعدات المالية منذ شهر مارس.

المصدر: نوفوستي