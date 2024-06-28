ترامب: لو كنت رئيسا لما دخلت الغواصات الروسية لكوبا

صرح المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بأن الكثير من الأمور، بما فيها الحرب في أوكرانيا ورسو الغواصة الروسية في كوبا، لم تكن لتحدث لو كان هو رئيسا للولايات المتحدة.

وقال ترامب في حديث أمام أنصاره في ولاية فرجينيا، يوم الجمعة: "لو كنت رئيسا، لما كانت هناك حرب في أوكرانيا أبدا، ولما كان هناك هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل أبدا ولما تجولت الغواصات الروسية حول كوبا على بعد 60 ميلا عن سواحل ميامي".

وركز ترامب اهتمامه على زيارة الغواصة والسفن الحربية الروسية لكوبا، وقال: "فكروا في ذلك، الغواصات الروسية تتجول حول كوبا، ووسائل الإعلام الكاذبة لا تريد الحديث عن ذلك".

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وتابع: "تصوروا لدينا في كوبا غواصات وسفن حربية روسية. وكوبا قريبة جدا من ميامي إن لم تعرفوا ذلك. هل يمكنكم تصور ذلك؟".

يذكر أن مجموعة من السفن التابعة للأسطول الحربي الروسي بقيادة فرقاطة "الأميرال غورشكوف"، وكانت تضم غواصة "قازان" النووية، دخلت ميناء هافانا يوم 12 يونيو الجاري.

واستمرت زيارة السفن الروسية لكوبا حتى 17 يونيو.

المصدر: تاس