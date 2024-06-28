الإيرانيون في ليبيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لبلادهم (صور)

أدلى الإيرانيون المقيمون في ليبيا بأصواتهم يوم الجمعة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، التي تُجرى لاختيار رئيس جديد بعد وفاة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي بتحطم مروحية كانت تقله.

وقد بدأت عملية التصويت في السفارة الإيرانية بطرابلس في الصباح، واستمرت لمدة 10 ساعات حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

RT

وقامت السفارة الإيرانية في طرابلس بتوفير جميع الظروف اللازمة لضمان سير عملية التصويت بسلاسة، على الرغم من أن عدد الإيرانيين المشاركين في الانتخابات في ليبيا لا يتجاوز خمسة أشخاص.

RT

RT

تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود الشاملة لضمان مشاركة الإيرانيين في الخارج في هذه الانتخابات الهامة، حيث أفادت لجنة الانتخابات الإيرانية بوجود 345 مركز اقتراع في 95 دولة حول العالم.

RT

RT

ويتنافس في هذه الانتخابات أربعة مرشحين هم: مصطفى بور محمدي، مسعود بزشكيان، سعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف.

RT

وقد شدد السفير الإيراني لدى طرابلس عين الله سوري، على أهمية تسخير كل الظروف الممكنة لضمان حق الجالية الإيرانية في ليبيا بالمشاركة في انتخاب رئيسهم وتقرير مصير البلاد.

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المصدر: RT