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فيدان يلتقي رئيس مكتب زيلينسكي ووزير دفاع نظام كييف عمروف بأنقرة

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فيدان يلتقي رئيس مكتب زيلينسكي ووزير دفاع نظام كييف عمروف بأنقرة
(الأناضول)
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أعلنت وزارة الخارجية التركية أن الوزير هاكان فيدان التقى مع أندريه يرماك رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، ووزير الدفاع رستم عميروف، دون ذكر المزيد من التفاصيل حول اللقاء.

وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان عبر منصة "إكس" يوم الجمعة، أن "الوزير فيدان التقى مع يرماك وعميروف في العاصمة أنقرة".

ونشرت الوزارة صورا عن اللقاء دون الإدلاء بمعلومات إضافية حول فحوى اللقاء.

هذا وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في وقت سابق، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخطط لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كازاخستان.

ووفقا لفيدان يتوقع أردوغان إجراء محادثات مع بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون يومي 3 و4 يوليو في أستانا، وسيشمل جدول أعمال المفاوضات بين الزعيمين الوضع في أوكرانيا.

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المصدر: RT

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