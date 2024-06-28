بلجيكا تحدد شروطها لتزويد كييف بمقاتلات "إف-16"

أعلن رئيس الأركان العامة البلجيكي ميشيل هوفمان أن بلاده ستبدأ بتزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" بحلول نهاية العام، إذا استلمت مقاتلات "إف-35" من الولايات المتحدة في الوقت المناسب.

وقال هوفمان في مقابلة مع صحيفة "لو سوار": "هناك عاملان يؤثران على عمليات التسليم، استلام قطع الغيار التي ستضمن الاستعداد التشغيلي لمقاتلات إف-16، وكذلك استلام مقاتلات إف-35".

وأضاف: "أول طائرة إف-35 ستصل إلى بلجيكا في صيف عام 2025، بلجيكا ساهمت بالفعل في تطوير الإمكانات الأوكرانية لاستخدام مقاتلات إف -16 عن طريق إرسال مدربين ومتخصصين تقنيين إلى الدنمارك".

وأعلن وزير الدفاع البلجيكي لوديفين ديدوندر أن بلجيكا تتوقع استلام مقاتلة أو اثنتين من طراز إف-35 في أواخر عام 2024.

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وفي وقت سابق، صرحت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب بأن سلطات بلادها سترسل 30 مقاتلة "إف-16" إلى أوكرانيا بحلول عام 2028، ومن المقرر وصول أولى المقاتلات عام 2024.

ومن المتوقع أن تحصل أوكرانيا على أكثر من 60 طائرة "إف-16"، ستقدمها النرويج والدنمارك وهولندا وبلجيكا.

وحذر الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا من أن الجيش الروسي "سيحرق "إف-16" في أوكرانيا وسيفكر بضربها في قواعدها بالدول التي قد تنطلق منها"، وأنها ستلقى مصير دبابات "ليوبارد" الألمانية، ومدرعات "بريدلي" الأمريكية وغيرها من الأسلحة الغربية في أوكرانيا.

المصدر: لو سوار