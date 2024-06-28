هل شاهد بوتين المناظرة الرئاسية الأمريكية؟.. الكرملين يجيب

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن المناظرات الانتخابية في الولايات المتحدة ليست من بين القضايا المدرجة على جدول أعمال روسيا.

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وقال بيسكوف للصحافيين في إطار تعليقه على المناظرات الانتخابية الأمريكية: "إن هذا ليس مدرجا على جدول أعمالنا، لدينا العديد من القضايا التي تهم بلادنا وهذه ليست منها".

وأضاف: "إن المناظرات التي تحدث في الولايات المتحدة ليست على جدول الأعمال الرئيس".

وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شاهد هذه المناظرة، قال بيسكوف: "لا أعتقد أنك تتوقع أن الرئيس الروسي ضبط المنبه واستيقظ في الصباح لمشاهدة المناظرة الأمريكية".

وتابع بيسكوف: "لقد شاهدنا بالطبع التقارير الإعلامية حول هذه المناظرات في الولايات المتحدة، وسننظر إليها بمزيد من التفصيل بالطبع، سنقوم بمراجعة كافة التصريحات التي تم الإدلاء بها".

وعن العلاقات الروسية الأوروبية قال بيسكوف: "لا نعتقد أن الدبلوماسية الأوروبية ستتحرك بأي شكل من الأشكال لتطبيع وتحسين العلاقات، إن آفاق العلاقات بين موسكو وبروكسل سيئة".

المصدر: تاس