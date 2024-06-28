هاريس: بايدن كان بطيئا في بداية المناظرة

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إن جو بايدن كان "بطيئا في بداية المناظرة" مع خصمه الجمهوري دونالد ترامب، لكنها اعتبرت أنه أنهاها بقوة.

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وأضافت هاريس "كانت بداية بطيئة، هذا واضح للجميع. لن أجادل في هذه النقطة"، وذلك بعد أن أثار أداء بايدن المتعثر في المناظرة مخاوف بشأن ترشيحه.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أفادت بأن بايدن بدا وكأنه يعاني من صعوبة في توصيل حديثه في عدة نقاط خلال بداية المناظرة الرئاسية مع سلفه دونالد ترامب.

وطهر بايدن حلقه أو سعل عدة مرات، وهي حالة ذكر طبيبه سابقا أنها ناجمة عن ارتجاع الحمض.

وقال الدكتور كيفن أوكونور، طبيب الرئيس، في مذكرة عقب فحصه الجسدي في فبراير، إن بايدن يعاني من "أعراض عرضية للارتجاع المعدي المريئي، وفي المقام الأول يضطر إلى تنظيف حلقه في كثير من الأحيان".

كما عانى بايدن أيضا من التأتأة، وهو الأمر الذي تناوله علنا وكان له تأثير عميق عليه.

وقال بايدن في ندوة لـCNN في فبراير 2020 إنه "في بعض الأحيان، عندما أجد نفسي متعبا جدا، أجد نفسي متلعثما".

وأضاف: "لا علاقة للأمر بمعدل ذكائك. لا علاقة له بتركيبتك الفكرية".

وتابع قائلا إنه يعتقد أن ذلك "جزء من الثقة" وأن عليه "التفكير وعدم التسرع".

المصدر: أ ف ب+ سي أن أن