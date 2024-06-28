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فون دير لاين: على الاتحاد الأوروبي استثمار 500 مليار يورو في الدفاع

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فون دير لاين: على الاتحاد الأوروبي استثمار 500 مليار يورو في الدفاع
AP Virginia Mayo, File
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يستثمر 500 مليار يورو إضافية في قطاع الدفاع خلال السنوات الـ 10 القادمة.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة الاتحاد في بروكسل، يوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي قد تأخر كثيرا في السنوات الأخيرة عن الصين وروسيا في ما يخص وتائر زيادة النفقات الدفاعية.

وأكدت أن تلك الموارد يجب أن تخصص من خلال التمويل المباشر من ميزانيات الدول الأعضاء، وكذلك من الموارد الخاصة بالاتحاد.

ولم توضح فون دير لاين ما إذا كان هذا المبلغ يشمل النفقات على المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن الحجم الإجمالي للنفقات الدفاعية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بلغ 240 مليار يورو في عام 2022. وتبلغ نسبة الاستثمارات في الصناعات العسكرية في مختلف الدول ما بين 5 و15%.

المصدر: وكالات

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