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غوتيريش: روسيا العنصر الأساسي لعمل الأمم المتحدة

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غوتيريش: روسيا العنصر الأساسي لعمل الأمم المتحدة
Legion-Media Luiz Rampelotto/EuropaNewswire
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وصف الأمين العام للأمم المتحدة روسيا بأنها "العنصر الأساسي" لعمل الأمم المتحدة.

وقال غوتيريش في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية، نشرت يوم الجمعة، إن "الاتحاد السوفيتي وروسيا كانا ضروريين للغاية لتشكيل الأمم المتحدة. وهما العنصر الأساسي لعمل الأمم المتحدة".

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وأضاف: "بلا شك، هذا بلد كبير وقوة عظمى".

واعتبر غوتيريش أن المشاكل الموجودة لدى الأمم المتحدة "تظهر عادة بسبب الدول العظمى"، مضيفا أن "هذا يعني أنه من المهم للغاية الحفاظ على الحوار المفتوح والنزيه والحفاظ على العلاقات الرامية دائما إلى حل قضايانا بدلا من تعقيدها".

يذكر أن الاتحاد السوفيتي كان من بين الدول المؤسسة للأمم المتحدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945.

المصدر: تاس

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