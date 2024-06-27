غوتيريش: إصلاح مجلس الأمن الدولي يبدأ من منح إفريقيا مقعدا دائما

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن إصلاح مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يجب أن يبدأ بتخصيص مقعد عضو دائم لإفريقيا.

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جاء ذلك ضمن تصريحات غوتيريش للنائب الأول للمدير العام لوكالة "تاس" الروسية ميخائيل غوسمان خلال لقاء سيتم نشره نصه الكامل غدا الجمعة، حيث تابع: "لا يوجد عضو دائم واحد من إفريقيا في مجلس الأمن. بالطبع سيكون من الصعب للغاية تغيير ذلك، لكن علينا أن نبدأ بشيء يمكننا التوصل إلى توافق في الآراء بشأنه. واليوم، بناء على ما أسمعه من الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس، أعتقد أنه يمكن التوصل إلى توافق في الآراء، وينبغي أن تكون الخطوة الأولى هي توفير مقعد دائم واحد على الأقل لإفريقيا".

وشدد غوتيريش على أن قضية إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كانت من المحرمات لفترة طويلة، وتابع: "أود القول إنه خلال فترة ولايتي، ولأول مرة، كان هناك اعتراف بحقيقة أن هذه قضية خطيرة، وتحتاج إلى طرحها. هي مسألة ليست سهلة، لكنها خطيرة. فقد تم تشكيل مجلس الأمن بعد الحرب العالمية الثانية. على سبيل المثال، أوروبا قارة صغيرة نسبيا، لكن ستة أعضاء من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر أصبحوا الآن من دول أوروبية. ومن بين الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس هناك ثلاثة أوروبيين، روسيا ومعظمها في آسيا، لكنها في الأساس دولة أوروبية، وفرنسا وبريطانيا.

وخلص الأمين العام إلى أنه "من الواضح أنه ينبغي أن يكون هناك المزيد من الدول النامية في مجلس الأمن، وهو ما يعني توسيع المجلس".

المصدر: تاس