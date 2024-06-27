"حزب الليكود": التحريض ضد نتنياهو تجاوز خطا أحمر جديدا

علق "حزب الليكود" الذي يترأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على العثور على قنبلة دخان موصولة ببطارية في محيط منزل رئيس الوزراء في قيسارية.

وقال الحزب في بيان مقتضب أرفقه بصورة للقنبلة الدخانية: "لقد تجاوز التحريض ضد رئيس الوزراء نتنياهو خطا أحمر آخر هذا المساء".

وأضاف "على المستشارة القضائية للحكومة والشاباك والشرطة وضع حد للتحريض على العنف ضد نتنياهو".

ההסתה נגד ראש הממשלה נתניהו חצתה הערב עוד קו אדום. היועצת המשפטית לממשלה, שב״כ ומשטרת ישראל, חייבים לשים סוף לאלימות ולהסתה נגד ראש הממשלה. הכתובת על הקיר. pic.twitter.com/abLdWl5M5n — הליכוד (@Likud_Party) June 27, 2024

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أفادت مساء يوم الخميس بأنه تم العثور على قنبلة دخان موصولة ببطارية في محيط منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيسارية.

وذكرت قناة "14" العبرية أن الأمر خطير بالفعل حيث عثر ضباط شرطة محطة الخضيرة الذين كانوا يقومون بمسح أولي لمكان المظاهرة المخطط لها هذا المساء من قبل متظاهرين يساريين أمام منزله، على القنبلة اليدوية.

وأفادت القناة العبرية بأن قنبلة الدخان جاهزة للاستخدام.

وأشارت إلى أنه تم استدعاء خبير إلى مكان الحادث الذي أكد أنها كانت قنبلة دخان متصلة بصمام تنشيط وتم التعامل معها على الفور.

المصدر: RT